Кейн: "Моя цель - находиться рядом с Роналду и Месси"

Форвард лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн рассказал о свое личной цели.

" Я должен был доказать людям, что они ошибались во мне на протяжении всей моей карьеры, и я люблю доказывать себе, что я могу быть среди лучших. Наряду с Месси Роналду - лучший игрок в мире, а моя цель - быть рядом с ними. Чтобы стать лучшим игроком в мире, необходимо стремиться к своей цели. Нельзя стремиться к минимуму, не нужно ограничивать себя ", - цитирует 24-летнего нападающего FootMercato.

Напомним, сборная Англии может лишиться одного из лидеров в матче с Панамой. | soccernews.ru