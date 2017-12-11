Кейн: "Моя цель - "Золотой мяч"

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн назвал свои главные цели в футболе.

"Это был хороший год для меня, и я - счастлив, но моя цель - всегда бороться за трофеи и выиграть "Золотой мяч"... Чтобы сделать этот шаг, нужно выигрывать трофеи с клубом. Премьер-Лига, кубки Англии и лиги, Лига Чемпионов - это единственный способ добиться успеха и прогресса. В этом году мы пока находимся довольно далеко от этих целей", - цитирует 24-летнего нападающего The Sun.

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