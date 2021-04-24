Кейн может не сыграть в финале Кубка Английской Лиги с "Манчестер Сити"
Фото: Твиттер @HKane
Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн может пропустить финальный поединок Кубка Английской Лиги против "Манчестер Сити".
Временно исполняющий обязанности главного тренера лондонского Райан Мэйсон сообщил, что клуб не хочет рисковать здоровьем нападающего. Его восстановление после травмы не будут форсировать и он не появится на поел, если не будет готов на все 100%.
"Кейн — настоящий профессионал. Мы следим за его состоянием, смотрим, как он себя чувствует. Чего мы не будем делать, чего не будет делать Харри, так это рисковать здоровьем, если он не посчитаем себя готовым. Мы никогда так не поступим, это точно", — цитирует Мэйсона Manchester Evening News.
В текущем сезоне 27-летний англичанин выходил на поле в составе "шпор" в 43 матчах во всех турнирах. На его счету 31 забитый мяч и 16 результативных передач.
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