Кейн может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Харри Кейна\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну, сообщает Mirror.

По сведениям источника, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Кейн был бы рад трансферу, так как хотел бы поиграть в одной команде с Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне 28-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 39 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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