Кейн может подписать новый контракт с "Тоттенхэмом"

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Кейн может подписать новый контракт с "Тоттенхэмом"

Фото: инстаграм Кейна\Автор неизвестен

Английский нападающий Харри Кейн намерен подписать новое соглашение с "Тоттенхэмом", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в новом контракте игрока заинтересован лично главный тренер команды Антонио Конте, а сами "шпоры" хотят, чтобы Кейн подписал долгосрочное соглашение.

Отмечается, что игроку нравится работа с Конте, однако окончательное решение он примет лишь в марте или апреле.

Текущее соглашение Кейна с "Тоттенхэмом" рассчитано до лета 2024 года.

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