Кейн может пропустить Чемпионат Мира

Теги тоттенхэмхарри кейнборнмутанглия

Кейн может пропустить Чемпионат МираВедущий форвард сборной Англии Харри Кейн может пропустить Чемпионат Мира в России, информирует Daily Mirror.

По сведениям издания, из-за повреждения связок лодыжки, полученного в воскресной игре 30-го тура АПЛ против "Борнмута", нападающий лондонского "Тоттенхэма" пропустит остаток текущего сезона. Вернуться на поле 24-летний бомбардир сможет только в мае.

Таким образом, остается открытым вопрос - сможет ли Кейн набрать оптимальные кондиции к старту ЧМ-2018.

Напомним, Кейн принял решение по своему будущему. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Закрепить лидерские позиции: "Ювентус" принимает "Аталанту"

Закрепить лидерские позиции: "Ювентус" принимает "Аталанту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Тоттенхэм 30 61
4 Ливерпуль 30 60
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 30 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов