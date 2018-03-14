Ведущий форвард сборной Англии Харри Кейн может пропустить Чемпионат Мира в России, информирует Daily Mirror.

По сведениям издания, из-за повреждения связок лодыжки, полученного в воскресной игре 30-го тура АПЛ против "Борнмута", нападающий лондонского "Тоттенхэма" пропустит остаток текущего сезона. Вернуться на поле 24-летний бомбардир сможет только в мае.

Таким образом, остается открытым вопрос - сможет ли Кейн набрать оптимальные кондиции к старту ЧМ-2018.

Напомним, Кейн принял решение по своему будущему. | soccernews.ru