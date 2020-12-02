Кейн может пропустить дерби против "Арсенала"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о проблемах команды с составом перед матчем чемпионата Англии с "Арсеналом".

"Думаю, что Ламела не сможет сыграть с "Арсеналом", а вот у Кейна, Регилона и Винисиуса есть шансы восстановиться к матчу. Не будут сообщать подробности о травме Харри, но он может выйти на поле в матче с "Арсеналом", - приводит слова Моуринью Sky Sports.

В нынешнем сезоне 27-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 16 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Матч "Тоттенхэм" - "Арсенал" состоится 6 декабря, и начнется в 19:30 мск.

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