Кейн может стать лучшим бомбардиром мира в 2017 году

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн оформил хет-трик в матче 19-го тура АПЛ против "Бернли".

Таким образом, 24-летний футболист забил уже 53 гола в 2017 году. По этому показателю он догнал Криштиану Роналду ("Реал"), Эдинсона Кавани (ПСЖ) и Роберта Левандовски ("Бавария").

Впереди Кейна только нападающий "Барселоны" Лионель Месси, в активе которого 54 забитых мяча в уходящем году. Однако у лидера "шпор" есть шансы обойти аргентинца и стать лучшим бомбардиром мира-2017, так как 26 декабря "Тоттенхэму" предстоит сыграть ещё один матч против "Саутгемптона".

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