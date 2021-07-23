Кейн может стать самым высокооплачиваемым и дорогим игроком АПЛ
Фото: инстаграм Кейна
Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн близок к переходу в "Манчестер Сити".
Как сообщает The Sun, президент "шпор" Дэниел Леви дал согласие на продажу 27-летнего англичанина.
Отмечается, что "Сити" заплатит за игрока 187 миллионов евро и это будет самый дорогой трансфер в истории АПЛ. Напомним, что сейчас рекорд принадлежит Полю Погба (104 миллиона).
Кроме того, зарплата Кейна в "Сити" составит порядка 24 миллионов евро в год и в таком случае он станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, опередив Кевина Де Брюйне.
Читайте также: "Тоттенхэм" предпочитает отпустить Кейна в "Челси", а не в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18