Кейн может стать самым высокооплачиваемым и дорогим игроком АПЛ

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Кейн может стать самым высокооплачиваемым и дорогим игроком АПЛ Фото: инстаграм Кейна

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн близок к переходу в "Манчестер Сити".

Как сообщает The Sun, президент "шпор" Дэниел Леви дал согласие на продажу 27-летнего англичанина.

Отмечается, что "Сити" заплатит за игрока 187 миллионов евро и это будет самый дорогой трансфер в истории АПЛ. Напомним, что сейчас рекорд принадлежит Полю Погба (104 миллиона).

Кроме того, зарплата Кейна в "Сити" составит порядка 24 миллионов евро в год и в таком случае он станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, опередив Кевина Де Брюйне.

Читайте также: "Тоттенхэм" предпочитает отпустить Кейна в "Челси", а не в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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