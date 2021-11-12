Кейн может уйти из "Тоттенхэма" уже зимой

Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

Форвард "Тоттенхэма" и капитан сборной Англии Харри Кейн уже в январское трансферное окно может стать игроком "Манчестер Сити", сообщает ESPN.

По информации источника, прошлым летом руководство лондонского клуба требовало у "горожан" 150 миллионов евро за англичанина. Отмечается, что руководство "Сити" питает себя надеждами о том, что президент "шпор" снизит цену и отпустит футболиста за меньшие деньги.

Однако, по информации источника, президент лондонцев Дэниэл Леви готов согласиться только на "огромное предложение" за лидера команды, потому что бюджет "Тоттенхэма" значительно снизился из-за пандемии коронавируса.

В текущем сезоне Кейн сыграл за "Тоттенхэм" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал одну голевую передачу.

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