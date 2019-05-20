Кейн может восстановиться к финалу Лиги Чемпионов
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, возможно, сможет сыграть в финале Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", сообщает London Evening Standard.
По сведениям издания, форвард восстанавливается от травмы лодыжки с опережением графика. В выходные Кейн участвовал в тренировке и не испытывал болевых ощущений.
Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".
В нынешнем сезоне 25-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач.
Не пропустите: Фирмино восстановился после травмы и сможет сыграть в финале Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Это’О сравнил Гвардиолу с Моуринью
-
1
Г. Поттер - новый главный тренер "Брайтона"
-
Кейн может восстановиться к финалу Лиги Чемпионов
-
Алиссон: "Буду рассказывать своим детям и внукам о победе над "Барселоной"
-
Ван дер Мейде - голландскому хавбеку: "Не переходи в "Эвертон", это дерьмовый клуб"
-
Ибрагимович представил новый продукт собственного бренда
-
"Зенит" передаст Паредесу золотую медаль чемпионата России
-
4
Месси впервые обошел Роналду по числу голов за клубную карьеру
-
Экс-президент "Реала": "Бэйлу нельзя оставаться в "Реале"
-
1
Инашевич может возглавить "Оренбург"
-
Названо имя российского игрока, который попался на допинге
-
2
Президент "Урала": "VAR - это дерьмо! В Европе хотят от него отказаться"
-
Гвардиола: "Пока "Манчестер Сити" не выиграет Лигу Чемпионов, других трофеев будет недостаточно"
-
ЦСКА договорился о выкупе трансфера Влашича
-
1
"Краснодар" объявил об уходе двух основных игроков
-
Переход де Лигта в "Барселону" находится под угрозой срыва
-
1
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Гризманна
-
"Наполи" отказался продавать Кулибали в "Манчестер Юнайтед" за огромную сумму
-
Один из футболистов чемпионата России попался на допинге
-
Роналду предложил "Ювентусу" две кандидатуры на пост главного тренера
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4