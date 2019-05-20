Кейн может восстановиться к финалу Лиги Чемпионов



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, возможно, сможет сыграть в финале Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", сообщает London Evening Standard.

По сведениям издания, форвард восстанавливается от травмы лодыжки с опережением графика. В выходные Кейн участвовал в тренировке и не испытывал болевых ощущений.

Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

В нынешнем сезоне 25-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач.

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