Кейн: "Мы доминировали над "Ювентусом"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн высказался о товарищеской игре с "Ювентусом" (2:0).

"Многие из их футболистов играли в финале Лиги Чемпионов в прошлом сезоне. Мы доминировали с самого начала, сильно давили на них, забили быстрый гол и контролировали игру. Это была отличная игра. Она придаст нам уверенности в новом сезоне.

Мы должны продолжать работать в том же духе. Нужно сохранить такой же настрой на первую игру против "Ньюкасла" - приводит слова Кейна официальный сайт клуба.

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