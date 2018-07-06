Кейн: "Мы хотим, чтобы Англия гордилась нами"

Капитан сборной Англии Харри Кейн поделился мыслями о выступлении "трёх львов" на Чемпионате Мира 2018 года.

"То, что мы видим в соцсетях, вдохновляет нас. Мы хотим, чтобы Англия гордилась нами. Пока нам это удавалось. Надеюсь, что и завтра у нас всё получится" - сказал Кейн.

Напомним, что в субботу англичане сразятся за путёвку в полуфинал ЧМ-2018 со сборной Швеции.

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