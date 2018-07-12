Кейн: "Мы можем гордиться собой, и мы вернемся"

Капитан сборной Англии Харри Кейн поделился эмоциями после полуфинального матча ЧМ-2018 с Хорватией (1:2, ДВ).

Лидер англичан заявил, что гордится командой, несмотря на неудачный результат.

"Очень больно. И будет больно какое-то время. Но мы можем гордиться собой, и мы вернемся. Спасибо за вашу поддержку", - написал он.

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