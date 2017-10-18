Кейн: "Мы согласились бы на очко на "Сантьяго Бернабеу" в любой день"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн счастлив добыть ничью с "Реалом" (1:1) на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Мы счастливы. Конечно, они создавали моменты, но в целом мы играли хорошо и создавали им трудности. Мы согласились бы на очко на "Сантьяго Бернабеу" в любой день.

Это показывает наш командный прогресс и ставит в хорошее положение в группе. Мы сыграем с "Реалом" еще раз через две недели. Этот матч показал, что мы можем играть на таком уровне.

Когда у меня был момент, я думал, что все сделал правильно. Ударил так, как хотел, но Навас каким-то образом спас. Но это футбол. Иногда такие голы заходят, в этот раз вратарь сделал хороший сэйв. Мы довольны тем, что набрали очко", – сказал Кейн. | http://soccernews.ru