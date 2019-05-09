Кейн надеется сыграть в финале Лиги Чемпионов
Ведущий форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн рассчитывает восстановиться к финалу Лиги Чемпионов, который состоится 1 июня.
Напомним, что в апреле звёздный англичанин получил травму боковой связки левого голеностопа и выбыл на три месяца. То есть его возвращение в строй изначально ожидалось не ранее июля.
"Надеюсь, что смогу сыграть в финале Лиги Чемпионов. Пока восстановление проходит хорошо. Уже на этой неделе начну бегать. Посмотрим. Пока всё идёт хорошо, если всё продолжится так, как надо, надеюсь, смогу сыграть. Впереди ещё несколько недель", - цитирует Кейна ITV.
В финале ЛЧ "Тоттенхэм" сыграет с "Ливерпулем" на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано".
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|М
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|37
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|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
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|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
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|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
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|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
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|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
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|15