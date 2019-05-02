Кейн надеется сыграть в ответном матче Лиги Чемпионов с "Аяксом"



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн хочет принять участие в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Аякса", сообщает Sport.es.

По сведениям издания, форвард попросил руководство лондонского клуба пройти незапланированное медицинское обследование, чтобы попытаться получить разрешение сыграть в этом матче.

Напомним, что Кейн получил повреждение боковой связки голеностопа в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" (1:0). В нынешнем сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах и забил 24 гола.

Матч "Аякс" - "Тоттенхэм" состоится 8 мая. В первой встрече голландский клуб одержал победу со счетом 1:0.

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