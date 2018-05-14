Кейн: "Наше противостояние с Салахом - это как соперничество Месси и Роналду"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал свое соперничество с Мохамедом Салахом.

"Приятно достичь отметки в 30 голов. Конечно, Салах прекрасно выступил в этом году, заслужил золотую бутсу, и я жду соперничества с ним и в следующем сезоне. Мне нравится это противостояние. Это как соперничество Месси и Роналду, что-то в этом роде. Я хочу достигать отметки в 30 голов год за годом" - приводит слова Кейна The Telegraph.

Напомним, что в минувшем сезоне АПЛ Салах отметился 32 голами, а на счету Кейна - 30.

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