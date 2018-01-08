Кейн назвал условия, при которых он будет готов остаться в "Тоттенхэме"

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн назвал условия, при которых он будет готов остаться в своем клубе.

"Что нужно для того, чтобы я остался в "Тоттенхэме"? Я всегда говорил - команде нужно продолжать прогрессировать, становиться лучше и начинать выигрывать трофеи. Это моя цель, пока клуб будет продолжать все это делать, я буду счастлив здесь", - цитирует 24-летнего нападающего "шпор" Telegraph.

Напомним, Балаге прокомментировал слухи, связывающие "Реал" с Кейном. | soccernews.ru