Кейн не может забить в августе в АПЛ уже шесть лет, проведя 13 матчей

В матче третьего тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле сыграл вничью с "Бернли" (1:1).

В этом поединке вновь не сумел отличиться нападающий лондонского клуба Харри Кейн.

Стоит отметить, что форварду до сих пор не удалось забить гол в матчах АПЛ в августе.

Черная серия 24-летнего Кейна длится уже шесть лет и насчитывает 13 поединков.

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