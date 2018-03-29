Кейн не поможет "Тоттенхэму" в матче с "Челси"



Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что нападающий команды Харри Кейн еще не восстановился после травмы голеностопного сустава и пропустит матч 32-го тура чемпионата Англии против "Челси".

"Кейн прогрессирует с каждым днем. Думаю, что он вернется в строй на следующей неделе. Мы позитивно оцениваем его восстановление и очень рады этому. Изначально мы думали, что он пропустит намного больше времени", – приводит слова Почеттино The Independent.

Матч "Челси" - "Тоттенхэм" пройдет первого апреля.

В этом сезоне 24-летний Кейн провел 39 матчей и забил 35 голов.

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