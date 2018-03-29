Кейн не поможет "Тоттенхэму" в матче с "Челси"

Теги тоттенхэмчелсихарри кейнмаурисио почеттино

Кейн не поможет "Тоттенхэму" в матче с "Челси"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что нападающий команды Харри Кейн еще не восстановился после травмы голеностопного сустава и пропустит матч 32-го тура чемпионата Англии против "Челси".

"Кейн прогрессирует с каждым днем. Думаю, что он вернется в строй на следующей неделе. Мы позитивно оцениваем его восстановление и очень рады этому. Изначально мы думали, что он пропустит намного больше времени", – приводит слова Почеттино The Independent.

Матч "Челси" - "Тоттенхэм" пройдет первого апреля.

В этом сезоне 24-летний Кейн провел 39 матчей и забил 35 голов.

Не пропустите: "Спортинг" отпугнул "Тоттенхэм" ценой на своего хавбека в 100 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов