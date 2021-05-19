Кейн не просил "Тоттенхэм" выставлять его на трансфер

Теги тоттенхэмхарри кейн

Кейн не просил "Тоттенхэм" выставлять его на трансферФото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

Как сообщает BBC, нападающий Харри Кейн не сообщал руководству "Тоттенхэма" о желании покинуть клуб.

Футболист не направлял официальный запрос выставить его на трансфер и ни с кем из руководства не обсуждал данный вопрос.

Также отмечается, что те новости, которые появляются в СМИ об возможном уходе Кейна, вызывают недовольство в клубе.

В текущем сезоне АПЛ Кейн провел 33 игры, в которых сумел забить 22 гола и отдал 13 голевых передач.

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