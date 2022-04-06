Фото: твиттер Кейна\Автор неизвестен

Форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн не против переговоров с "Манчестер Юнайтед" о переходе в летнее трансферное окно, сообщает The Sun.

По информации источника, приоритетом для нападающего сейчас является продление контракта с "Тоттенхэмом", так как нынешний истекает в 2024 году.

Отмечается, что Кейн впечатлён проектом Антонио Конте и может остаться в клубе, но при этом не против переговоров и предложений от других команд, включая "МЮ".

В нынешнем сезоне АПЛ форвард забил 12 голов при шести ассистах, сыграв в 29 матчах.

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