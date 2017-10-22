Кейн не является приоритетным кандидатом на усиление атаки "Реала"

Теги харри кейнтоттенхэмреал мадрид

Кейн не является приоритетным кандидатом на усиление атаки "Реала"Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн не является приоритетным кандидатом на усиление атаки мадридского "Реала".

Как информирует Marca, 24-летний нападающий "шпор" входит в сферу интересов королевского клуба. Однако среди приоритетных кандидатов на усиление атакующей мощи команды англичанин не значится.

В нынешнем сезоне Кейн отметился 11 забитыми мячами и одной голевой передачей в 11 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Реал" интересуется хавбеком дортмундской "Боруссии". | soccernews.ru

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