Кейн не является приоритетным кандидатом на усиление атаки "Реала"

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн не является приоритетным кандидатом на усиление атаки мадридского "Реала".

Как информирует Marca, 24-летний нападающий "шпор" входит в сферу интересов королевского клуба. Однако среди приоритетных кандидатов на усиление атакующей мощи команды англичанин не значится.

В нынешнем сезоне Кейн отметился 11 забитыми мячами и одной голевой передачей в 11 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Реал" интересуется хавбеком дортмундской "Боруссии". | soccernews.ru