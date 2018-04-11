Кейн недоволен действиями "Реала"



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн сомневается насчет перехода в "Реал", сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, футболист недоволен тем, что королевский клуб не предпринимает активных действия для его приобретения. В связи с этим он, скорее всего, решит остаться в стане "шпор".

В этом сезоне 24-летний Кейн забил 35 голов в 41 матче за "Тоттенхэм".

Не пропустите: "Рома" нацелилась на трёх игроков "Реала". | http://soccernews.ru