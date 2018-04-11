Кейн недоволен действиями "Реала"

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Кейн недоволен действиями "Реала"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн сомневается насчет перехода в "Реал", сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, футболист недоволен тем, что королевский клуб не предпринимает активных действия для его приобретения. В связи с этим он, скорее всего, решит остаться в стане "шпор". 

В этом сезоне 24-летний Кейн забил 35 голов в 41 матче за "Тоттенхэм".

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комментарии
Роман

Как говорил кот Матроскин из Простоквашино- чтобы купить что-нибудь нужное, сначала нужно продать что-нибудь ненужное. На выход из Реала просится Бензема, к.п.д. которого в последнее время, крайне низок, как не крути! Но Зидан не хочет расставаться с землячком - отсюда и проблемы!

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