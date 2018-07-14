Кейн: "Нужно завершить Чемпионат Мира на высокой ноте"

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Кейн: "Нужно завершить Чемпионат Мира на высокой ноте"

Капитан сборной Англии Харри Кейн опубликовал в своём инстаграме мотивирующий пост, касающийся матча за третье место на ЧМ-2018.

"Провели последнюю тренировку на турнире. В субботу состоится финальный рывок. Нужно завершить чемпионат на высокой ноте" - написал Кейн.

Напомним, что в матче за бронзу мирового первенства Англия сыграет с Бельгией. Игра состоится сегодня в 17:00 по московскому времени.

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