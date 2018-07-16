Кейн о "Золотой бутсе" ЧМ-2018: "Это большое достижение"
Капитан сборной Англии Харри Кейн дал комментарии по поводу выигрыша бомбардирской гонки на ЧМ-2018.
"Не многие могут сказать, что они выиграли "Золотую бутсу" на Чемпионате Мира, это большое достижение. Евро-2016 стал большим разочарованием. Я хотел доказать, что могу забивать на турнирах высокого уровня. Я сделал это, и очень горжусь этим достижением" - цитирует форварда "трёх львов" Goal.com.
Напомним, что 24-летний Кейн забил 6 голов в 6 матчах мундиаля, три из них с пенальти. | http://soccernews.ru
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