Кейн о "Золотой бутсе" ЧМ-2018: "Это большое достижение"

Капитан сборной Англии Харри Кейн дал комментарии по поводу выигрыша бомбардирской гонки на ЧМ-2018.

"Не многие могут сказать, что они выиграли "Золотую бутсу" на Чемпионате Мира, это большое достижение. Евро-2016 стал большим разочарованием. Я хотел доказать, что могу забивать на турнирах высокого уровня. Я сделал это, и очень горжусь этим достижением" - цитирует форварда "трёх львов" Goal.com.

Напомним, что 24-летний Кейн забил 6 голов в 6 матчах мундиаля, три из них с пенальти. | http://soccernews.ru