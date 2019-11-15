Кейн обошел Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020

Форвард сборной Англии Харри Кейн забил три гола в игре отбора Евро-2020 с Черногорией.

Теперь на счету футболиста 11 голов в отборочном раунде и он обогнал в списке бомбардиров россиянина Артема Дзюбу.

Теперь Кейн делит первую строчку списка бомбардиров с Эраном Захави.

Отметим, что Англии в отборе Евро-2020 еще предстоит сыграть против Косово.

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