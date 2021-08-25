Кейн объявил, в каком клубе продолжит карьеру

Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн сообщил, что он не покинет клуб этим летом.

"Было невероятно ощутить невероятную поддержку фанатов в воскресенье. Я остаюсь в "Тоттенхэме" и буду полностью отдавать себя ради успехов команды", - написал Кейн в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что форвард намерен перейти в "Манчестер Сити". Впрочем, руководство "Тоттенхэма" наотрез отказалось продавать 28-летнего Кейна.

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