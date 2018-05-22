Кейн оценил шансы сборной Англии на ЧМ-2018

Нападающий сборной Англии Харри Кейн верит, что его команда может стать чемпионом мира в России.

"Я считаю, что сборная Англии способна стать победителем Чемпионата Мира. Мы понимаем, что не являемся фаворитами. Но с другой стороны, никто не верил, что "Ливерпуль" сможет дойти до финала Лиги Чемпионов.

У нас молодая команда и это может стать нашим козырем. Но для этого нам нужно быть уверенными в себе, но не наглыми. Мы будем биться с сильными соперниками. Надеюсь, что мы победим", - цитирует Кейна The Telegraph.

Напомним, что сборная Англии на ЧМ-2018 попала в одну группу с Бельгией, Панамой и Тунисом.

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