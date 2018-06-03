Кейн оценил шансы сборной Англии на ЧМ-2018



Нападающий сборной Англии Харри Кейн считает, что его команда способна добиться успеха на Чемпионате Мира-2018.

"Сборная Англии является угрозой для многих команд. Но внутри нашей команды немногие верят в нашу силу. Я знаю, что Чемпионат Мира будет очень сложным. Но мы обязаны верить, что можем стать чемпионами", - приводит слова Кейна AS.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Англии сыграет в одной группе с Тунисом, Панамой и Бельгией.

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