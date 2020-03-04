Кейн оценил свои шансы сыграть на Евро-2020
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн выразил уверенность, что он успеет восстановиться после травмы и сумеет сыграть на чемпионате Европы 2020 года.
"Я точно успею восстановиться и смогу принять участие в Евро-2020. Я настроен именно так. Я пропущу чемпионат Европы только, если произойдет что-то из ряда вон выходящее.
Пока что я еще не тренируюсь в общей группе, но каждый день занимаюсь в зале и становлюсь сильнее. Думаю, что через несколько недель я вернусь на поле. Возможно, это произойдет в середине апреля", - приводит слова Кейна Goal.
В данный момент футболист восстанавливается после разрыва мышцы задней поверхности бедра.
В нынешнем сезоне 26-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 25 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи.
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