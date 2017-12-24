Кейн оформил 7-й хет-трик в 2017 году, у Роналду и Месси по два

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Кейн оформил 7-й хет-трик в 2017 году, у Роналду и Месси по два

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн забил три гола в ворота "Бернли" в матче 19-го тура АПЛ.

Таким образом, 24-летний футболист оформил седьмой хет-трик в 2017 году, пять из которых он сделал в Премьер-лиге, а также по одному в Кубке Англии и Лиге Чемпионов.

Стоит отметить, что у ближайших преследователей Кейна по этому показателю из топ-5 европейских лиг Пьера-Эмерика Обамеянга и Мауро Икарди всего по 3 хет-трика. А у Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Роберта Левандовски и вовсе по два голевых требла.

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