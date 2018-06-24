Кейн оформил хет-трик в игре с Панамой

Форвард сборной Англии Харри Кейн оформил хет-трик в игре второго тура группового этапа Чемпионата Мира против национальной команды Панамы. Свой третий мяч в поединке нападающий забил на 62-й минуте.

Напомним, первый тайм матча закончился со счетом 5:0 в пользу англичан. | soccernews.ru