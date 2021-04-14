Кейн определился со своим будущим

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Кейн определился со своим будущим Фото: Твиттер @HKane

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн близок к уходу из клуба.

Как сообщает The Independent, в случае смены клуба Кейн предпочел бы продолжить карьеру в "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что помимо манчестерских клубов, в услугах Кейна также заинтересованы "Барселона", ПСЖ и "Реал". Трансферная стоимость футболиста оценивается в 140 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Кейна 29 голов и 16 ассистов в 42 матчах.

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