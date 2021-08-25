Кейн остается главной целью "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

Главной трансферной целью "Манчестер Сити" по-прежнему остается нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, сообщает Goal.

По сведениям источника, "горожане" хотят купить именно Кейна, несмотря на слухи о возможном переходе португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" категорически отказывается продавать Кейна, несмотря на желание форварда сменить клуб.

В прошлом сезоне 28-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 49 матчей, забил 33 гола и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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