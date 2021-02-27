Кейн останется в "Тоттенхэме"

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Кейн останется в "Тоттенхэме"

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн не сможет покинуть клуб ближайшим летом.

По информации The Telegraph, руководство "шпор" не готово включать в сделку по звёздному англичанину обмен на других игроков.

Боссы "Тоттенхэма" хотят получить за 27-летнего футболиста только деньги, а в условиях кризиса никто не сможет себе позволить столь дорогостоящую покупку.

В текущем сезоне Кейн сыграл за "Тоттенхэм" 33 матча, забил 21 гол и сделал 14 ассистов. Его рыночная стоимость - 120 миллионов евро.

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