Кейн останется в "Тоттенхэме"
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн не сможет покинуть клуб ближайшим летом.
По информации The Telegraph, руководство "шпор" не готово включать в сделку по звёздному англичанину обмен на других игроков.
Боссы "Тоттенхэма" хотят получить за 27-летнего футболиста только деньги, а в условиях кризиса никто не сможет себе позволить столь дорогостоящую покупку.
В текущем сезоне Кейн сыграл за "Тоттенхэм" 33 матча, забил 21 гол и сделал 14 ассистов. Его рыночная стоимость - 120 миллионов евро.
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|27
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|27
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