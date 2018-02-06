Кейн: "Отказ "Арсенала" от меня - лучшее, что случилось в моей жизни"



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рассказал о том, как он уходил из "Арсенала".

"Мне было восемь лет, когда "Арсенал" отказался от меня. Каждый раз, когда я играл против них за академию "Тоттенхэма", то думал: "Мы еще увидим, кто оказался прав". Я думаю, что отказ "Арсенала" от меня - лучшее, что случилось в моей жизни. Это дало мне самый мощный драйв, который только мог быть", - приводит слова Кейна Tribalfootball.

24-летний Кейн выступает за "Тоттенхэм" с 2009 года, провел за клуб 197 матчей и забил 130 голов.

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