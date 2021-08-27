Кейн отклонил предложение "Тоттенхэма" о новом контракте

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Кейн отклонил предложение "Тоттенхэма" о новом контракте

Фото твиттер Харри Кейна

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн отказался продлевать соглашение со своим клубом.

По информации The Athletic, в начале августа футболист отклонил предложение "шпор" о заключении нового контракта с повышением зарплаты.

Напомним, что звёздный англичанин хотел перейти в "Манчестер Сити", однако его не отпустили.

Действующий договор между Кейном и "Тоттенхэмом" рассчитан до июня 2024 года.

В прошлом сезоне форвард забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.

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