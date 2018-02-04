Кейн отметился 100-м голом в АПЛ

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил гол в матче с "Ливерпулем" (2:2).

Как сообщает Opta, этот гол стал для Кейна 100-м в английской Премьер-лиге.

Отметим, что Кейн забил 100 голов за 141 игру. Быстрее его достиг этой отметки только Алан Ширер (124 игры).

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