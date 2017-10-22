Кейн отметился четвертым дублем в АПЛ в этом сезоне

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле разгромил "Ливерпуль" со счетом 4:1.

Два мяча в этом поединке на счету форварда лондонцев Харри Кейна.

Стоит отметить, что этот дубль стал четвертым для 24-летнего Кейна в этом сезоне. Ранее ему удавалось подобное в матчах с "Эвертоном", "Вест Хэмом" и "Хаддерсфилдом".

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