Кейн отправился на Карибы, чтобы ускорить выздоровление после операции

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Кейн отправился на Карибы, чтобы ускорить выздоровление после операции

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн будет восстанавливаться после травмы на Карибских островах, утверждает Evening Standard.

Напомним, что у форварда диагностировали разрыв мышцы задней поверхности левого бедра. В начале января 25-летний игрок перенес операцию.

Ожидается, что к апрелю футболист успеет восстановится.

В этом сезоне нападающий провел 20 матчей в АПЛ, в которых забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи. 

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