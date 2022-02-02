Кейн отреагировал на переход Алли в "Эвертон"

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Кейн отреагировал на переход Алли в "Эвертон"

Фото: твиттер Харри Кейна/Автор неизвестен

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн обратился к полузащитнику Деле Алли, который перешел в ливерпульский "Эвертон".

"Деле, удачи тебе на новом месте. У нас было много хороших моментов за семь лет. Спасибо за все то, что ты дал мне и клубу. До скорой встречи", — написал Кейн в своем твиттере.

Напомним, что 25-летний Алли расторг контракт с "Тоттенхэмом", а затем перебрался в "Эвертон" на правах свободного агента.

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