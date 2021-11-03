Кейн передумал уходить из "Тоттенхэма"

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Кейн передумал уходить из "Тоттенхэма"

Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн решил не уходить из клуба после назначения Антонио Конте на пост главного тренера, сообщает The Sun.

По сведениям источника, форвард уверен, что под руководством итальянского специалиста "Тоттенхэм" сможет побороться за трофеи. Напомним, что прошлым летом Кейном активно интересовал "Манчестер Сити", но "горожанам" не удалось договориться со "шпорами" по сумме трансфера форварда.

В нынешнем сезоне 28-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 14 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Конте прокомментировал свое назначение в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
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