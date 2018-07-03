Кейн - первый игрок за последние 79 лет, забивший в шести подряд матчах за сборную Англии

Нападающий сборной Англии Харри Кейн забил гол в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против Колумбии (1:0, второй тайм).

Стоит отметить, что форвард отличился в шестом матче подряд за национальную команду.

Ранее подобное достижение покорялось только Томми Лоутону в далеком 1939 году.

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