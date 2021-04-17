Кейн побил необычный рекорд АПЛ

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Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн стал рекордсменом английской Премьер-лиги.

Лидер атак "шпор" отличился 164 раза в матчах АПЛ. Это лучший результат в истории турнира среди футболистов, никогда не выигрывавших чемпионский титул.

Кейн превзошёл "достижение" бывшего форварда "Ливерпуля" Робби Фаулера, в активе которого 163 гола в чемпионате Англии.

Напомним, что "Тоттенхэм" за последние годы только раз финишировал на втором месте - в сезоне 2016/17.

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