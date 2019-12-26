Кейн побил рекорд Анри

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн стал рекордсменом английской Премьер-лиги.

26-летний англичанин превзошёл достижение Тьерри Анри по голам в составе одной команды в день Boxing Day - 26 декабря.

Теперь в активе Кейна 8 забитых мячей, а на счету легендарного француза - 7.

Напомним, что Анри в АПЛ выступал за лондонский "Арсенал".

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