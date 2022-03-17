Кейн побил рекорд Руни в АПЛ

Фото твиттер "Тоттенхэма"

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн стал новым рекордсменом АПЛ по голам на выезде.

Лидер "шпор" в среду забил мяч в гостевом поединке с "Брайтоном" (2:0).

В рамках Премьер-лиги Кейн отличился в 95-й раз на чужом поле, сообщает Opta.

Форвард "Тоттенхэма" побил рекорд экс-футболиста "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни (94).

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