Кейн побил рекорд Руни в АПЛ
Фото твиттер "Тоттенхэма"
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн стал новым рекордсменом АПЛ по голам на выезде.
Лидер "шпор" в среду забил мяч в гостевом поединке с "Брайтоном" (2:0).
В рамках Премьер-лиги Кейн отличился в 95-й раз на чужом поле, сообщает Opta.
Форвард "Тоттенхэма" побил рекорд экс-футболиста "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни (94).
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|27
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|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18