Кейн побил рекорд Руни в сборной Англии

Фото твиттер Харри Кейна

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн стал рекордсменом сборной Англии, сообщает Opta.

28-летний футболист превзошёл достижение Уэйна Руни по числу голов за "трёх львов" в официальных матчах.

Благодаря хет-трику во вчерашней игре квалификации ЧМ-2022 с Албанией (5:0) в активе Кейна стало 39 таких мячей.

Руни, который уже завершил карьеру, сумел отличиться 37 раз за сборную в официальных встречах.

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