Кейн побил рекорд сборной Англии 113-летней давности

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Кейн побил рекорд сборной Англии 113-летней давности

Фото твиттер Харри Кейна

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн стал рекордсменом сборной Англии, сообщает Daily Mail.

28-летний футболист превзошёл достижение Джорджа Хилсдона и Дикси Дина по числу голов за "трёх львов" за один календарный год.

В 2021-м Кейну удалось отличиться в составе национальной команды 16 раз. Ранее лучшим результатом было 12 мячей.

Действующий капитан англичан побил рекорд сборной, который держался 113 лет.

Не пропустите: Кейн вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории сборной Англии. | http://soccernews.ru
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